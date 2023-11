Le "pompier de service" ne se réjouit pas et étonne en parlant de Steven Defour

Frederik Vanderbiest, le nouvel entraîneur intérimaire du KV Mechelen, revient sur le licenciement de Steven Defour à Malines. Vanderbiest est profondément déçu par le départ de Defour, mais il réalise que Mechelen doit avancer.

Vanderbiest va maintenant agir en tant qu'entraîneur intérimaire pour la troisième fois en deux saisons. "Je n'attendais pas cela, dans le monde du football, on se fait peu d'amis, mais avec Defour, un bon collègue et ami s'en va. Je prends maintenant en charge pour le club et les supporters, pas pour moi-même", cite Sporza.

Vanderbiest ajoute qu'il n'avait pas anticipé le licenciement de Defour à Mechelen. "Quand il y a des discussions entre la direction et l'entraîneur, on sait que ce n'est pas pour parler de la météo ou du dîner. Mais non, je ne m'y attendais pas", conclut Vanderbiest.

Vanderbiest et Mechelen seront opposés dimanche au Standard de l'entraîneur principal Carl Hoefkens. Malines se rend à Sclessin. Le Standard est actuellement huitième avec seize points. Mechelen est quatorzième avec onze points.