Changement de lanterne rouge en Jupiler Pro League

Grâce à deux buts inscrits en seconde période, Westerlo s'est imposé à Louvain et abandonne la lanterne rouge.

Westerlo refile la lanterne rouge au KV Courtrai. Coincé à la dernière place du championnat depuis plusieurs semaines, les Campinois devaient s'imposer à Louvain pour se relancer, ils y sont parvenus en émergeant dans la dernière demi-heure.

Il a en effet fallu attendre 64 minutes pour voir ce duel de mal classés basculer. C'est sur penalty que Nicolas Madsen a ouvert le score et cinq minutes plus tard, Sergiy Sydorchuk a enfoncé le clou pour assurer à Westerlo, sa deuxième victoire de la saison.

Avec 10 points, Westerlo grimpe à la 15e place et laisse la dernière position à Courtrai (9 unités). Les Campinois ne sont plus qu'à un point de Malines, qui se déplace au Standard dimanche et à deux unités d'OHL.