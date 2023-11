Le RWDM met fin à une triste série face à Courtrai

Malgré un partage, le RWDM peut se satisfaire d'une chose face à Courtrai. En effet, les Bruxellois n'ont pas encaissé dans le money time.

Le RWDM regrettera peut-être de n'avoir pris qu'un point contre Courtrai, lanterne rouge du championnat, lors du duel de ce samedi. Mais le club de la capitale peut se satisfaire d'une chose : avoir mis fin à la triste série des buts dans les arrêts de jeu.

En effet, les Molenbeekois avaient encaissé un but et laissé filer de précieux points dans quatre de leurs cinq derniers matchs dont les trois derniers (Saint-Trond, Westerlo et Charleroi).

Les promus de Challenger Pro League vont désormais devoir renouer avec la victoire puisqu'ils n'ont plus gagné un match depuis le 16 septembre (face au Cercle, 2-1).