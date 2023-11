🎥 Aron Donnum (ex-Standard) joue un bien mauvais tour à l'Union en portant Toulouse vers l'exploit

Non seulement l'Union Saint-Gilloise a perdu un match très important sur la pelouse du LASK Linz, mais l'un de ses concurrents dans la course à la qualification a réalisé un exploit de l'autre côté. Toulouse s'est offert Liverpool !

C'est ce qu'on appelle une mauvaise soirée. Tandis que l'Union Saint-Gilloise s'inclinait sèchement (3-0) sur la pelouse du LASK Linz, l'autre rival direct à la seconde place du groupe réussissait l'exploit qu'il fallait. Toulouse a en effet battu de justesse Liverpool (3-2), prenant 3 points d'avance sur l'USG et s'isolant seul 2e derrière les Reds.

Une victoire toulousaine lancée par un certain Aron Donnum : l'ancien du Standard a ouvert le score pour le TFC à la 36e minute de jeu. C'est le premier but du Norvégien depuis son arrivée en France, et quel meilleur moment pour le marquer que celui-là !