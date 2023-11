📷 Voici le ballon avec lequel les Diables devront aller gagner l'Euro 2024 !

Ce mercredi, l'UEFA et adidas ont révélé le ballon officiel de l'Euro 2024, dont le slogan est : "Fussballliebe", l'amour du football. Son design est similaire à ceux utilisés pour la Coupe du Monde 2022 et la Coupe du Monde féminine 2023.

Sur le ballon, on retrouve des motifs en forme d'ailes noires qui représentent "le mouvement du ballon et l'énergie imprégnant le football", reliées à des motifs représentant les stades de la compétition. L'Euro 2024 se tiendra dans 10 villes : Berlin, Munich, Francfort, Cologne, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Hambourg, Leipzig et Stuttgart.

introducing the official match ball for the @EURO2024 - this is 𝗙𝗨𝗦𝗦𝗕𝗔𝗟𝗟𝗟𝗜𝗘𝗕𝗘 ⚽️



find it here: https://t.co/xyNZl37OLQ pic.twitter.com/MXxUABb47j