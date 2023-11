Anderlecht fait à nouveau fureur : les chiffres le prouvent !

Un mercato de folie, un excellent début de saison : Anderlecht a repris de l'allant cette saison, et le public suit le mouvement. Les chiffres le prouvent : l'assistance bat des records.

Soyons de bonne composition : on ne peut pas dire que le Lotto Park se soit vidé durant les années de vaches maigres de l'ère Coucke, même la saison passée, quand le RSCA finira en seconde partie de tableau. Mais cette fois, les supporters en sont convaincus : le "vrai" Anderlecht est de retour.

Après six ans sans titre, on sent la passion revenir au Parc Astrid suite à un mercato très ambitieux, qui avait envoyé un message fort. Et le weekend prochain, le stade sera naturellement plein face au RWDM.

Le Lotto Park soldout pour la quatrième fois d'affilée

Ce sera ainsi le quatrième soldout d'affilée à domicile après Bruges, Malines et OHL. Cette saison, seule la réception de Westerlo n'avait pas rempli le Lotto Park. Le taux de remplissage du stade est de 96,6% : c'est supérieur à la saison passée (89,5%) et bien plus qu'il y a deux saisons (78,6%, malgré l'effet Kompany !).

© photonews

Plus étonnant même : le Lotto Park est plus rempli cette saison... que la dernière fois que le club a été champion (84,6%). Comme quoi, le jeu proposé par René Weiler faisait peut-être bel et bien fuir une petite partie du public. Pour la première fois depuis 2015-2016, le stade d'Anderlecht est rempli en moyenne de plus de 20.000 personnes.

Le marketing d'Anderlecht paie

Si les résultats amènent évidemment cet engouement, on voit donc qu'ils n'expliquent pas tout. Anderlecht a également modernisé son marketing, avec un travail qui porte ses fruits sur les réseaux sociaux. L'identité bruxelloise du RSCA se veut de plus en plus affirmée, et la communication du club est en phase avec son public comme avec sa génération.

Bien sûr, tout cela ne durera que si un titre finit par revenir au Parc Astrid. Mais les supporters voulaient une équipe qui les fait rêver, et c'est désormais à nouveau le cas...