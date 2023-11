Scandale autour du Stade Roi Baudouin : "La Ville de Bruxelles devrait avoir profondément honte !"

Mercredi dernier, la rencontre amicale entre la Belgique et la Serbie a dû être déplacée et jouée à Louvain, à huis-clos. La faute à l'état déplorable du terrain du Stade Roi Baudouin.

Un épisode qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui devrait en faire couler encore. Certains ont en effet pointé du doigt l'amateurisme des responsables, n'ayant pas prévu le coup en protégeant le terrain alors que de fortes pluies étaient prévues.

L'ancien responsable de la pelouse du Stade Roi Baudouin David Van Wynsberghe s'est exprimé dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws. Après 9 ans de services, il a été démis de ses fonctions en août dernier. "Pas plus tard que ce printemps, j'avais fait plusieurs recommandations pour éviter cela !", explique-t-il.

La Ville de Bruxelles responsable de l'état du terrain du Stade Roi Baudouin

Selon David Van Wynsberghe, le problème ne vient pas du système de drainage, mais bien de la qualité du sol. "Après les concerts de Rammstein, Mylène Farmer et The Weeknd pendant les mois d'été, il a été décidé de poser un nouveau gazon - composé de trop d'argile et de terreau. C'est la porte ouverte à tous les problèmes. L'argile et le terreau sont peu perméables."

Comme l'explique David Van Wynsberghe, la Ville de Bruxelles a de quoi s'en vouloir. "Ne pas recouvrir immédiatement la pelouse avec la bâche de pluie imperméable a été la deuxième erreur grossière. Il y a plus de matches sur le Heysel maintenant, il faut prendre d'autres mesures. En tant qu'échevin des sports, j'aurais profondément honte !"