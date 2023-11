"Thibaut Courtois devrait s'excuser, mais je ne pense pas qu'il le fera"

Blessé depuis trois mois et probablement jusqu'en fin de saison, Thibaut Courtois ne sait pas encore s'il participera à l'Euro 2024 avec les Diables. En réalité, personne ne le sait puisque le portier du Real Madrid ne jouit pas des meilleures relations avec Tedesco et le staff.

Désormais deuxième gardien au Racing Genk, Hendrik Van Crombrugge s'est exprimé sur plusieurs sujets au micro de la RTBF. Son choix de quitter Anderlecht pour Genk, ses regrets dans la capitale ainsi que le cas Thibaut Courtois, dont on ne sait pas encore s'il participera à l'Euro 2024 avec les Diables.

"Cette affaire a fait beaucoup de bruit. Il a décidé de quitter le groupe, ça n'a pas été très bien accueilli. Il a commis une erreur, c'était un manque de respect envers les autres joueurs du groupe."

L'ancien d'Eupen et d'Anderlecht ne pense pas que le gardien du Real Madrid reviendra si facilement. "S'il veut revenir, il devra s'excuser. Mais je ne pense pas qu'il le fera. En fin de compte, c'est le groupe qui va décider. Être accepté et respecté dans un groupe, je pense que c'est plus important que de porter le brassard de capitaine" a conclu Van Crombrugge.