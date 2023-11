Officiel : Anderlecht annonce son premier transfert hivernal

Keisuke est un avant-centre prometteur mesurant 1,91 m. Dans son pays d'origine, le Japon, il a commencé sa carrière professionnelle au Júbilo Iwata et a également fait sa percée dans son club formateur. Avec 10 buts et 3 passes décisives en 18 matchs dans la compétition U18, il évolue d'abord en équipe deuxième.

Ses débuts en compétition officielle avec l'équipe principale ont eu lieu en février 2023 : contre Fagiano Okayama, Keisuke a immédiatement réussi à faire trembler les filets à deux reprises. Keisuke a déjà marqué 7 buts et délivré une passe décisive lors de 33 matchs de compétition en J2 League. Il est aussi international espoir japonais.

Le PDG Jesper Fredberg voit le potentiel de cette dernière acquisition : "Keisuke est un jeune attaquant avec un profil unique : grand, fort techniquement et orienté vers le but."

"Il était sur notre radar depuis un certain temps, nous sommes donc très heureux d'avoir pu le convaincre de notre projet. Keisuke aura d'abord l'opportunité de se montrer au RSCA Futures et ainsi s'intégrer dans notre club."

後藤選手、ようこそ 🇯🇵 RSCA welcomes Keisuke Goto. The Japanese striker will join the RSCA Futures in January. 🟣⚪ https://t.co/YdFlAjgPRt pic.twitter.com/0axFB2klNZ