Blessin a-t-il des regrets malgré la victoire contre Liverpool ? "Il ne faut pas chercher la petite bête"

L'Union Saint-Gilloise s'est offert le Liverpool FC ce jeudi soir (2-1). Les hommes d'Alexander Blessin auraient cependant pu poursuivre leur course en Europa League s'ils n'avaient pas perdu certains points dans d'autres matchs.

Alexander Blessin jubilait en après-match. "Je suis très heureux. Oui, Liverpool avait fait tourner. Mais ça reste Liverpool et ça reste une victoire méritée. Dès la première minute, j'ai eu la sensation que nous n'avions pas trop de respect pour l'adversaire. Au contraire de certains matchs européens cette saison. Nous voulions créer une nuit magique, nous y sommes parvenus."

Certes, l'Union reste en Europe et disputera la Conference League. Mais au vu des deux matchs face à Toulouse et le 0-3 au LASK, Blessin n'aurait-il pas quelques regrets ? "Je pense qu'on peut toujours chercher la petite bête. Je ne veux pas regarder aux résultats passés. Avec 8 points après la phase de poules, j'aurais dit : 'Fantastique ! Je signe des deux mains'."

"Mais on peut aussi parler de la défaite contre LASK, où on a eu un mauvais jour. Nous avons également fait égalité (0-0) à Toulouse alors que nous étions la meilleure équipe. Mais je suis content que nous soyons reversés en Conference League. Nous restons en Europe. C'est ce que nous voulions. Et je ne veux pas regarder en arrière."