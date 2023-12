Quand Mourinho manque de respect à l'un de ses joueurs

Renato Sanches ne semble pas être en bons termes avec Jose Mourinho pour le moment. Le manager portugais a décidé de remplacer son compatriote après seulement quinze minutes de jeu dimanche dernier. Le problème ? Sanches venait tout juste d'entrer sur le terrain en tant que remplaçant.

Sanches est parti du terrain, visiblement abasourdi, et ce moment restera gravé dans sa mémoire pour le moment. En tant qu'adolescent, le Portugais avait impressionné à Benfica avant de passer chez Bayern Munich en 2016 en tant que super espoir, pour un montant de 35 millions d'euros. Cependant, au cours des années suivantes, le milieu de terrain n'a jamais réussi à répondre aux attentes élevées qui pesaient sur lui.

Renato Sanches lasted just 18 minutes for AS Roma vs Bologna... 😳



The Portuguese midfielder was subbed on at half-time, but Jose Mourinho took him off for tactical reasons just minutes later.



Mourinho didn't even look at him as he went off...#TheGoalpostNews #BolognaRoma pic.twitter.com/ABMHAodqkv