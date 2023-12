Quel avenir pour l'ancien serial buteur d'Anderlecht Islam Slimani ?

Islam Slimani a relancé sa carrière avec son passage à Anderlecht. Il a opté pour une destination surprenante, à savoir le Brésil, mais devrait revenir en Europe.

Islam Slimani (35 ans) est sous contrat à Curitiba jusqu'au 31 décembre 2024, soit un an de plus, mais le club brésilien est descendu en D2. Le buteur algérien, auteur de 3 buts et 2 assists en 11 rencontres, n'a pas vraiment déçu, mais ne restera pas, une clause lui permettant de quitter le club en cas de relégation.

Slimani serait d'ailleurs déjà en négociations avec un nouveau club, cette fois à nouveau en Europe. Un troisième changement de club en moins d'un an, puisque début 2023, Islam Slimani quittait le Stade Brestois pour le RSC Anderlecht, où il allait totalement relancer sa (fin de) carrière avec 9 buts en 16 matchs.

Selon le média algérien La Vague Verte, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne devrait revenir en Europe. Slimani serait revenu en France et y aurait entamé des négociations avec un club français. En attendant, l'ex-Mauve va disputer la CAN avec l'Algérie à partir du 13 janvier.