Quatre géants pour une pépite : le Club de Bruges va toucher le pactole pour Antonio Nusa

Une chose est certaine : Antonio Nusa aura quitté le Club de Bruges avant le début de la saison prochaine. Les Blauw & Zwart vont encore essayer de tenir, cet hiver. Mais ce ne sera pas facile.

Courtisé de partout, mais surtout en Angleterre, Antonio Nusa quittera le Club de Bruges dans les prochaines semaines, ou dans les prochains mois. Tout dépend de la faculté des Blauw & Zwart à conserver leur pépite... et refuser des sommes astronomiques.

Fulham et Chelsea ont été les deux premiers prétendants pour le jeune Norvégien (18 ans). Les Blues seraient d'ailleurs de plus en plus concrets, d'autant que leur situation en championnat les pousse à effectuer de gros changements dans l'effectif.

L'été dernier, déjà, Nusa aurait pu quitter le Club. Il a cependant décidé de rester, mais ne s'attendait pas à devoir se battre pour sa place derrière Philip Zinckernagel. Cet hiver, la donne pourrait donc être différente.

Antonio Nusa courtisé par... 4 écuries de Premier League !

Selon la presse anglaise, les ténors s'en mêlent. Arsenal et Manchester City auraient également manifesté leur intérêt pour la pépite brugeoise, qui ne compte que... 39% de temps de jeu en championnat. Les Gunners, notamment, seraient déjà en discussions avec les représentants de Nusa.

Et pour le Club de Bruges, le jeu commence. Chelsea aurait déjà renforcé son intérêt suite à la prise de position d'Arsenal, et le jeu du mercato ne fera que se poursuivre. Les offres vont augmenter, les Gazelles auront l'embarras du choix.

On rappelle que cet été, une offre de... 30 millions d'euros, venue de Tottenham, avait été refusée. La bataille fait rage, l'escalade des prix commence, la direction brugeoise est heureuse.