Le Club de Bruges affrontera un club allemand lors de son stage hivernal

Le Club de Bruges se rendra à Marbella cet hiver pour son stage hivernal. Le programme des matchs de préparation se précise.

Comme le Standard, entre autres, le Club de Bruges se rendra dans la ville balnéaire de Marbella pour son stage hivernal en janvier. On doute que Ronny Deila, l'entraîneur des Blauw & Zwart, en profite pour aller saluer ses anciens joueurs, tandis que Carl Hoefkens, ex-coach de Bruges, a été récemment licencié par le Standard et ne pourra donc pas non plus saisir l'occasion.

Du côté du Club de Bruges, le programme hivernal se précise. Le club de Nuremberg, actuellement pensionnaire de 2.Bundesliga mais ancien pensionnaire de Bundesliga et même titré à plusieurs reprises en Allemagne, a annoncé la tenue d'un match amical face aux Gazelles.

La rencontre se tiendra le 10 janvier prochain à 14h, annonce le site officiel de Nuremberg. C'est le premier match confirmé pour Bruges durant ce stage hivernal. On ignore encore si les éventuels supporters brugeois présents sur place (on sait que Marbella accueille de nombreux touristes et résidents belges) pourront assister à la rencontre ou si elle se tiendra à huis-clos.