Grande nouvelle pour Bas Dost, qui a frôlé la mort en octobre dernier

En octobre dernier, Bas Dost faisait une grosse frayeur au monde du football. L'ancien du Club de Bruges était victime d'un arrêt cardiaque lors d'un déplacement à l'AZ.

Le 29 octobre dernier, Bas Dost (34 ans), attaquant du NEC Nimègue, était victime d'un arrêt cardiaque en fin de rencontre lors du déplacement à Alkmaar. Le Néerlandais, réanimé, était ensuite diagnostiqué comme souffrant de problèmes cardiaques et devait mettre sa carrière entre parenthèses.

Récemment, Dost donnait une interview rassurante, assurant que son coeur n'avait pas de problèmes "structurels" (lire ici). Il est désormais équipé d'un défibrillateur interne, et semble proche d'un retour. C'est en tout cas ce qu'a déclaré son directeur sportif, Carlos Aalbers. "J'ai parlé à son agent. Bas passe son dernier checkup le 15 janvier et ensuite, nous verrons s'il reçoit le feu vert", explique Aalbers à NEC TV.

"Bas se sent bien et si le checkup est positif, il veut revenir sur les terrains. On croise les doigts. Il ne veut pas dire au revoir au sport de cette façon, mais la santé passe avant tout", conclut le directeur sportif du NEC Nimègue.

Bas Dost, ex-international néerlandais (18 caps), disputait jusque là une belle saison en Eredivisie (8 matchs, 3 buts, 2 assists). Dans sa carrière, il a empilé les buts aux Pays-Bas (157 matchs, 74 buts en Eredivisie), au Portugal (93 buts en 127 matchs pour le Sporting), en Allemagne (15 buts en 43 matchs pour Francfort) mais aussi en Belgique, inscrivant 24 buts en 57 matchs pour le FC Bruges.