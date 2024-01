🎥 Un jeune du Standard se démarque au stage du SL16 FC et confirme sa bonne forme

Malgré la défaite des espoirs liégeois, Ilyes Ziani a réalisé deux passes décisives contre les U23 du Raja Casablanca, ce dimanche.

Pendant que l'équipe première a pris la route de Marbella, sous les ordres d'Ivan Leko, le SL16 FC est en stage au Maroc. Cet après-midi, les joueurs de Réginal Goreux disputaient un match amical, contre les U23 du Raja Casablanca.

L'occasion pour le buteur des espoirs liégeois, Soufiane Benjdida, de revoir ses anciens coéquipiers, mais aussi pour Ilyes Ziani de se mettre en valeur. Si le SL16 FC a été défait (3-2), le jeune ailier a délivré deux passes décisives, pour Daan Dierckx et Amine Benfriha.

L'ancien de l'Union, international espoirs marocain, a déjà délivré trois assists en Challenger Pro League, dont trois lors des six derniers matchs. Une bonne forme qui semble se confirmer, et qui devrait faire du bien aux espoirs pendant le second tour.