Après la petite catastrophe, le suspens pour Norman Bassette, sensation de la première partie de saison

Combien de temps Norman Bassette sera-t-il absent ? C'est toute la question après que le grand talent du KV Malines ait été opéré du ménisque.

Norman Bassette (19 ans) est prêté cette saison au KV Malines par le SM Caen, et avait fini l'année 2023 sur les chapeaux de roue. Le jeune attaquant fait partie des révélations de la saison. Il figurait également sur notre liste des jeunes belges de Pro League à suivre en 2024 (lire ici). Une nomination qui ne lui a pas porté chance.

Car Norman Bassette va manquer le stage hivernal du Kavé, et de longues semaines de compétition. Le natif d'Arlon va être opéré du ménisque ce mardi, et le verdict de l'opération déterminera son absence. Elle se comptera en semaines, et peut-être même en longs mois. Dans ce dernier cas, Malines devra se chercher un nouvel attaquant.

Le KV Malines manquerait, selon Het Laatste Nieuws, des fonds pour recruter un nouveau joueur. C'est, entre autres, ce qui enverrait Michael Frey vers Courtrai plutôt que Derrière les Casernes. Du côté de Bassette, une longue absence serait un coup dur alors que ce premier prêt se passait pour le mieux...