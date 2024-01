Maxime Lestienne revient sur son départ du Standard : "J'ai un peu pété un plomb"

Maxime Lestienne (31 ans) a quitté le Standard de Liège il y a deux ans. Depuis, il empile les buts à Singapour, avec le Lion City Sailors FC.

Joueur le plus décisif du monde en 2023, Maxime Lestienne a accordé une interview à Transfermarkt. Il s'est exprimé sur son parcours, ainsi que sur son départ du Standard.

"J’avais perdu la motivation. J’ai joué quatre ans au Standard. Ma première saison a été bonne, malgré les blessures. La deuxième a été très bonne, et j'ai même été rappelé en équipe nationale.La troisième pas top, individuellement et collectivement. Il y a eu quelques problèmes au club et ça s'est ressenti sur tout le monde. Et la quatrième pas bien du tout. J’ai même été envoyé dans le noyau B, après un petit conflit avec le président (Bruno Venanzi)."

Lestienne explique son départ du Standard et le conflit avec la direction

Lestienne donne plus de détails sur ce qui l'a motivé à partir et signer à Singapour. "C’était dans une période où je voulais vraiment partir. J'avais eu des offres et j'ai poussé pour mon transfert, mais le club a refusé. Après ça, je n’avais plus vraiment la tête au Standard, donc je suis en partie responsable. Quand tu es sous contrat avec un club, tu dois le respecter. Il y a eu une petite altercation. J'ai un peu pété un plomb, mais je n’ai rien fait de grave. Dans le noyau B, j'ai continué à travailler pour moi-même, pour me préparer pour un transfert. Puis j'ai eu une discussion avec le président, on s'est expliqué et on a mis les choses à plat. Aujourd’hui, j'ai toujours du respect pour lui, parce que c'est quelqu'un de bien."

Maxime Lestienne pense prendre sa retraite professionnelle en 2026

"Si le Lion City Sailors FC est mon dernier club ? Oui, je pense. J’ai re-signé deux ans ici (jusqu'en 2026), donc j’aurai 33 ans quand mon contrat se terminera. Tout dépend de comment je me sentirai physiquement. Mais je n’y pense pas trop pour le moment. Il y a deux ans, je ne voulais plus jouer et maintenant j'ai changé d’avis, parce que j’aime de nouveau le foot et que j’ai confiance en moi. Donc je ne peux pas me projeter."

Le Belge ne pense pas non plus revenir en Europe. "Je n’ai plus de pression ici. On me donne beaucoup de libertés et c’est ce que je voulais. J’en avais besoin. J’ai commencé dans le monde pro à 16 ans, j’ai toujours travaillé dur pour y arriver, il y a eu des hauts et des bas, mais je pense que j’ai réalisé une belle petite carrière. Maintenant, je suis plus relax. Je fais mon travail et je rentre à la maison pour profiter de la famille."