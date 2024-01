Presque pas de tournante à Anderlecht... sauf à un poste crucial

Ce mercredi, Anderlecht se déplace à l'Union en quart de finale de Croky Cup. Pour l'occasion, pas question d'aligner une équipe B.

Ce mercredi en Coupe de Belgique, il ne faut pas s'attendre à voir une tournante du côté du RSC Anderlecht. À ce stade des quarts de finale et face à un adversaire comme l'Union, Brian Riemer alignera la meilleure équipe possible. Le coach danois sait qu'il y a un coup à jouer face à une USG déforcée par la CAN et les suspensions. Tout au plus verra-t-on des remaniements tactiques, mais certainement pas de repos pour les Dolberg, Debast ou Leoni.

Seule exception : le poste de gardien de but. Alors qu'il arrive souvent que les clubs mettent un terme à la tournante entre les perches quand le trophée se rapproche, Riemer devrait bien aligner Maxime Dupé, son n°2. Le Français a mal vécu l'arrivée de Kasper Schmeichel et s'il a réagi en professionnel, il espère bien jouer en Coupe. Un départ cet hiver était envisagé, mais la direction anderlechtoise a fermé la porte.

La chance de Maxime Dupé

Maxime Dupé est resté irréprochable à l'entraînement et Riemer lui laissera donc sa chance sans rechigner. L'occasion aussi de donner un peu d'air au joueur, qui n'a pas le sourire dans le vestiaire et dans ses relations avec le staff comme avec ses équipiers.

Ce sera à lui de saisir sa chance, car en 8e de finale, il n'avait pas rassuré tout le monde face au Standard. Alors que, comme au tour précédent, Anderlecht va affronter le même adversaire deux fois d'affilée en Coupe et en championnat, il ne pourra pas éviter les comparaisons avec son rival...