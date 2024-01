Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 22/01: Leye - Henen - El Khannouss - Vermeeren - Moreira

Officiel : une ancienne pépite du Standard est poussée vers la sortie par...Malick Fofana

Diego Moreira, passé par le centre de formation du Standard de Liège, ne poursuivra pas sa carrière à Lyon. Le jeune ailier gauche a vu son prêt être cassé. (Lire la suite)

Cet ancien du Standard et d'Anderlecht se dirige vers la Turquie

A 27 ans, David Henen évolue au KV Courtrai. L'ailier gauche semble se diriger vers une destination hors-Belgique. (Lire la suite)

Deux pépites de Pro League bientôt réunies dans un top club européen ?

Arthur Vermeeren est l'un des plus grands espoirs du football belge. A 18 ans, le jeune milieu de terrain est titulaire indiscutable à l'Antwerp et voit les plus grands clubs d'Europe s'intéresser à lui. (Lire la suite)