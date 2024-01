Un fond de jeu inquiétant à l'Union avant plusieurs matchs décisifs ? "C'était une victoire chanceuse !"

L'Union Saint-Gilloise a débuté 2024 par une victoire face à Saint-Trond (2-1). Les Bruxellois n'en ont cependant pas mené large durant certaines parties de la rencontre.

En conférence de presse d'après-match, Alexander Blessin a reconnu que le fond de jeu développé ce dimanche n'avait pas toujours été suffisant.

"C'est sûr que quand vous voyez l'état du terrain, très sec...Notre plus gros problème, aujourd'hui, c'est que nous avons joué trop lentement. Nous n'avons pas crée d'assez bonnes courses, il n'y avait pas assez de mouvement. Ce n'était pas une bonne performance."

Alexander Blessin critique quant à la performance de l'Union SG

Outre l'état du terrain, Blessin a également pris en compte la période de trêve hivernale. "C'était important de reprendre le rythme très rapidement après cette pause."

Le coach de l'Union s'est montré élogieux envers son adversaire du soir et compatriote, Thorsten Finck. "De plus, Saint-Trond est une bonne équipe, avec de la qualité. C'est incroyable qu'elle soit dans cette position et soit encore capable d'atteindre les Play-offs 1. STVV manquait également quelques joueurs importants. Ce n'était pas le meilleur match de la part des deux équipes. C'était une victoire chanceuse ! Clairement, nous devrons mieux jouer lors des trois derbys - 2 contre Anderlecht, 1 contre le RWDM."