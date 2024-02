Une défaite "difficile à accepter" pour Ivan Leko : l'entraîneur du Standard est confiant avant le mois de vérité des Rouches

Ivan Leko se voulait encourageant après la défaite du Standard contre l'Antwerp, mercredi. Les Rouches affichent un meilleur visage et prendront les points nécessaires au mois de février, contre trois concurrents directs.

Le Standard affiche un meilleur visage sous la houlette d'Ivan Leko. Le Croate, après trois rencontres, n'a cependant pas encore pu accrocher sa première victoire, et n'a toujours remporté qu'un point.

"On méritait vraiment mieux. Mais, au final, seul le résultat compte. C'est difficile à accepter, parce que nous étions la meilleure équipe sur le terrain et nous n'avons pratiquement rien laissé à notre adversaire. Je dois féliciter l'Antwerp, qui a été plus intelligent que nous" grimaçait le T1 après la défaite frustrante des Rouches contre l'Antwerp, mercredi soir.

Le Standard doit résister à son mois de vérité

Pourtant, le Standard n'avait presque rien concédé et s'était procuré plusieurs opportunités. "Parfois, nous n'avons pas mis assez de ballons dans la surface. Et quand nous l'avons fait, il n'y avait pas assez de joueurs dans le rectangle pour le reprendre. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle preuve qu'un seul tir peut suffire à gagner un match de football."

Toutefois, Ivan Leko se veut encourageant. Le Standard entre dans un mois capital, lors duquel il va rencontrer trois autres candidats aux Play-Offs 3 : le RWDM, Louvain et Westerlo. Six à huit points devraient permettre aux Rouches de vivre une fin de saison tranquille, il faudra les prendre avant d'enchaîner l'Union, La Gantoise et Genk.

"Nous devons continuer sur cette voie. En jouant de la sorte, nous gagnerons encore de nombreux points. Certains joueurs nous manquent et ils seront bientôt de retour, ils nous aideront aussi à prendre les points nécessaires."