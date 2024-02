Quelques Mauves en-deçà, mais un Anderlecht globalement bon : les cotes de RSCA-La Gantoise

Difficile de faire la fine bouche après que le RSC Anderlecht ait pris les trois points contre un concurrent direct. Même si un joueur en particulier a manqué une belle occasion de se montrer.

Kasper Schmeichel (7)

Rien à faire pour défendre ses buts jusqu'à la 89e, et même un peu imprécis dans ses relances jusque là. Mais la claquette qu'il sort sur une volée de Gandelman en fin de match valait son pesant d'or.

Kristian Arnstad (5)

Si le danger n'a pas vraiment été amené par son latéral, il a également manqué des gestes très simples une fois lancé. Son meilleur match à ce poste qui n'est pas le sien.

Jan Vertonghen (7,5)

Impérial face à un Depoitre un peu cramé. Très souvent mis en difficulté par Arnstad, Rits et Schmeichel peu inspirés dans leurs relances et leurs passes, il a toujours gardé son calme.

© photonews

Zeno Debast (7)

Certes, l'opposition n'a pas été très inspirée. Mais c'est aussi parce que Debast était dans un très bon jour que Tissoudali a rarement pu s'ouvrir une fenêtre de tir.

Louis Patris (5)

Une soirée probablement plus tranquille qu'il le craignait. Certes, Archie Brown est parfois passé, mais sans grande conviction, et Patris a par moments mis le nez à la fenêtre.

Mats Rits (4)

Si l'entrejeu du RSCA est passé à côté de son sujet, c'est bien parce que le seul dont le rôle était de mettre de l'impact n'en a pas mis. De Sart et Gerkens se sont trop baladés, et Rits a même été bancal dans certaines anticipations aériennes.

Yari Verschaeren (5)

Invisible la majeure partie du temps, il s'est montré par à-coups. L'une ou l'autre bonne déviation, une superbe ouverture en seconde période vers Arnstad... et c'est tout.

Thorgan Hazard (6)

Bien monté en puissance au fil de la première mi-temps, jusqu'à se montrer très dangereux. Il a ensuite un peu disparu en seconde, mais restait l'un des Mauves les plus inspirés.

© photonews

Mario Stroeykens (6,5)

Un match plutôt inspiré, alors qu'en l'absence de Leoni, il a pris sur lui d'être très actif. Quelques jolis gestes et déviations, quelques mauvais choix.

Anders Dreyer (7,5)

La version Dr Jekyll de Dreyer, celle qui est décisive par la porte ou par la fenêtre, et l'aurait même été à plusieurs reprises si Vazquez était plus efficace.

Luis Vazquez (4,5)

Il se bat indéniablement beaucoup plus que Kasper Dolberg. Techniquement, cependant, c'est très compliqué, mais ses efforts pèsent sur la défense et aident ses équipiers. Reste cette maladresse terrible devant le but...