Enorme changement en vue du côté de l'UEFA dès 2027

L'UEFA n'aura plus le même visage dès 2027. En effet, Aleksander Ceferin ne sera plus le président et ne compte pas se représenter.

L'UEFA a tenu son Congrès ce jeudi à Paris et parmi les points à l'ordre du jour : la présidence de l'institution dès 2027. Avec deux tiers de voix, l'UEFA a permis à Aleksander Ceferin, actuellement en poste, de reconduire, s'il voulait, son statut s'il venait à être élu. Cependant, l'intéressé a, dans la foulée, annoncé qu'il ne... se présenterait pas pour l'élection ! Une annonce qui a l'effet d'une onde de choc alors que tout portait à croire qu'il le ferait après ce vote de l'UEFA. Ceferin se dit "fatigué" "J'ai décidé il y a six mois que je ne présenterai plus en 2027. La principale raison, c'est que chaque organisation a besoin de sang frais après un certain temps, mais surtout parce que j'étais loin de ma famille depuis maintenant sept ans", a confié Ceferin. Avant d'envoyer un tacle direct à ses "concurrents" : "Je suis fatigué du covid, de deux guerres et de projets absurdes comme la Super League". Reconduit en 2023 pour quatre ans, Ceferin reste donc en poste jusqu'à la prochaine échéance qui, jusqu'ici, n'a toujours pas de candidat pour ce poste.