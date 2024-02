Le Standard en danger avant son match de la peur ? "Tous les grands clubs ont de la pression"

L'entraîneur du Standard sait à quel point la rencontre de samedi, contre Louvain, est importante. Le T1 croate ne veut cependant pas entendre parler de pression, que les Rouches doivent surmonter dans cette bataille de la peur.

Ivan Leko le sait, le Standard n'a pas le droit à l'erreur contre Louvain. Les Rouches doivent prendre les trois points, premièrement pour se donner de l'air en bas de tableau, mais aussi pour éviter que le vase ne soit trop plein pour les supporters, qui ont déjà laissé entendre leur mécontentement après le partage au RWDM.

"Tous les joueurs sont conscients de la situation et veulent la changer. Quand tu es dans le haut du classement, tu décides. Pas en bas. Tu dois rester réaliste, accepter les critiques et continuer à travailer pour devenir meilleur."

La nouvelle réglementation pourrait empêcher les supporters du Standard de se déplacer à trois reprises en cas de débordements, mais Ivan Leko préfère mettre l'accent sur le côté positif que procure le 12e homme à son équipe.

"Je comprends les supporters, ils ne sont pas habitués à une telle situation. Ils étaient très déçus au RWDM, mais ils sont aussi très présents. Nous devons les utiliser comme source de motivation supplémentaire pour sortir de cette situation difficile."

© photonews

Ivan Leko ne veut pas craindre la pression

"La réalité est ce qu'elle est. Mais il faut aussi se dire qu'en football, on gagne ou on perd. Il faut rester concentré et s'améliorer tous les jours."

Le Standard aura donc la pression, samedi... comme toujours. Leko ne veut pas se laisser submerger par l'enjeu et doit tout faire pour que ses joueurs puissent prendre les trois points.

"La pression est dans tous les grands clubs. Il faut avoir des c..., surtout dans les moments difficiles. Il ne faut pas pleurer et se battre" a conclu le T1 des Rouches ?