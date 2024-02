Un entraîneur bien connu en Ligue 1 pour succéder à Claudio Caçapa au RWDM ?

Le RWDM fait face à des semaines décisives. Et cela commence par la désignation d'un nouvel entraîneur.

Depuis dimanche et la défaite 0-4 face à l'Antwerp, Claudio Caçapa n'est plus l'entraîneur du RWDM. L'entraînement est pour l'instant assuré par Igor De Camargo mais la direction cherche activement un nouvel entraîneur pour tenter d'assurer le maintien.

Si des pistes comme Hernan Losada ou Emilio Ferrera ont été évoqués dès hier, une nouvelle cible a fuité ce soir. Selon Sacha Tavolieri, les Molenbeekois ont déjà entamé des discussions avec Bruno Irlès.

⚫️🔴 EXCL. Le #RWDM pense à Bruno Irlès pour la succession de Claudio Caçapa ! Des discussions ont déjà eu lieu entre l’état-major du club bruxellois et l’ancien entraîneur de l’#ESTAC Troyes.

Le Français de 48 ans est sans club depuis son départ de Troyes il y a un peu plus d'un an. A défaut de connaître le championnat belge, Irlès compte 33 matchs de Ligue 1 et 19 matchs de Ligue 2 à son actif.