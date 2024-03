Mark van Bommel met la pression sur l'Union avant la finale de la Coupe de Belgique

L'Antwerp s'est défait d'Ostende et se qualifie pour sa deuxième finale de Coupe de Belgique en deux ans.

Mark van Bommel, entraîneur de l'Antwerp, ne boudait pas son plaisir. "Ce n’est pas facile d’atteindre la finale deux années de suite", a-t-il commencé en conférence de presse d'après-match.

"Ce n’est pas la chose la plus normale au monde. Aujourd’hui, nous avons joué vers l’avant, concentrés et agressifs. Nous nous sommes déjà crée deux ou trois occasions dans le premier quart d’heure. Je suis très fier de mes gars, car nous allons de nouveau à Bruxelles. Et nous jouerons encore pour les Champions playoffs à partir de dimanche."

En finale, l'Antwerp se frottera à l'Union, qui réalise une superbe saison. Le Néerlandais sait comment faire redescendre la pression. "Certes, ils ont plus de matches à jouer que nous, mais je n’y fais pas attention. Ils sont dans une bonne dynamique. Ils jouent beaucoup de matches, et en gagnent beaucoup. L’Union réalise une saison fantastique, ils sont au sommet. Ils n’ont pas encore de trophées, mais en ce moment ils ont l’avantage pour cette finale."