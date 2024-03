Anderlecht - Genk à rejouer...pour rien ?

La bataille pour le top 6 bat son plein. Marc Degryse prévoit des difficultés pour Genk et La Gantoise.

Actuellement à égalité avec le Cercle de Bruges et La Gantoise mais toujours dans le top 6, Genk pourrait s'offrir un peu d'oxygène s'il venait à gagner contre Anderlecht en cas de replay.

Mais Marc Degryse ne voit pas les choses de cette manière : "Dans leur forme actuelle, cela ne change rien. Je ne pense pas que Genk soit capable de gagner au Lotto Park. Mon sentiment me dit que Genk pourrait passer à côté des play-offs 1 - ce serait tout aussi embarrassant que pour La Gantoise" déclare-t-il pour Het Laatste Nieuws.

Genk et La Gantoise boutés hors du top 6 ?

Malines et le Cercle de Bruges pourraient en profiter : "J'ai regardé le match de samedi après-midi entre les deux équipes et c'était assez agréable à suivre. Avec deux entraîneurs qui croient fermement en leurs chances pour les play-offs 1" analyse-t-il.

Avant de poursuivre : "Muslic et Hasi tiennent un discours positif et ambitieux qui agit de manière contagieuse sur le groupe. Ce qu'Hasi a réalisé avec Malines est vraiment remarquable. C'est l'équipe de 2024. Et ils doivent encore jouer à domicile contre Westerlo et se rendre à OH Louvain. Le six sur six est envisageable". Une courbe de forme diamétralement opposée à celle de Gand ou de Genk, qui peuvent se faire du souci.