Un match à huis-clos pour le Standard : le club et Ivan Leko réagissent

Le Standard décidera en début de semaine prochaine s'il décide de faire appel de la décision du Comité disciplinaire, qui a infligé une rencontre à domicile à huis-clos aux Rouches et à Anderlecht après les incidents survenus lors du Clasico du 7 décembre dernier.

Suite aux incidents qui se sont déroulés pendant et après le Clasico du 7 décembre dernier, le Sporting d'Anderlecht et le Standard de Liège ont écopé d'un match à huis-clos, qui sera très probablement la première rencontre de Play-Offs à domicile pour les deux équipes.

"Le Standard de Liège prend note de la décision du Comité disciplinaire et analyse les possibilités. Le club décidera en début de semaine prochaine s'il ira en appel, ou non" a réagi le club dans un bref communiqué.

Lors de leur défense, en début d'année, les deux clubs ont lié leurs forces et ont été défendus par le même avocat. Un scénario qui pourrait se reproduire si Anderlecht et le Standard décident de faire appel.

Ivan Leko n'est pas d'accord avec le huis-clos proposé au Standard

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, ce vendredi, Ivan Leko s'est exprimé sur cette sanction. Selon lui, interdire aux supporters de venir voir les matchs n'est pas la bonne méthode.

"C'est difficile de réagir. Le football sans les fans, ce n'est pas du football. Ce serait mieux de donner d'autres sanctions, financières ou autres, mais pourquoi punir les spectateurs ? Ça ne sert à rien, on a eu deux périodes de Covid et on a vu que sans eux, c'est un sport différent. On a besoin de gens heureux, tristes, qui pleurent, qui ont des émotions. Ils font partie du jeu."