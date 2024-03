"La FIFA suspend Marc Overmars mais la Coupe du Monde se jouera en Arabie Saoudite ?!"

Marc Overmars, directeur sportif de l'Antwerp, a été interdit par la FIFA d'exercer toute activité liée au football. Une sanction liée au harcèlement sexuel dont il s'est rendu l'auteur lors de son passage à l'Ajax Amsterdam.

En février 2022, Marc Overmars (51 ans) démissionnait de son poste de directeur sportif à l'Ajax Amsterdam. En cause : des accusations de harcèlement sexuel vis-à-vis de plusieurs collaboratrices, auxquelles Overmars aurait envoyé des SMS inappropriés et des photos de son sexe.

Marc Overmars reconnaissait sa culpabilité, et était ensuite suspendu en novembre 2022 par la fédération néerlandaise de football (KNVB). Entre temps, dès mars 2022, Overmars avait pris poste à l'Antwerp en tant que directeur sportif, ce qui avait fait scandale. Mais sa suspension n'affectait que ses activités sur le territoire néerlandais.

En janvier 2024, cependant, la FIFA, saisie par la KNVB, sévissait : la suspension d'Overmars était étendue à l'international. L'ancien international néerlandais ne peut donc plus occuper ses fonctions à l'Antwerp non plus. Il a été défendu par un compatriote, Hans Nijland, ex-directeur sportif du FC Groningue.

Overmars injustement sanctionné par la FIFA ?

"Qui est la FIFA pour se permettre de jouer les boussoles morales dans ce dossier ? Quand une Coupe du Monde va être jouée en Arabie Saoudite en 2026 ?", s'interroge ainsi Nijland dans le média néerlandais De Telegraaf.

L'Antwerp, privé d'un directeur sportif qui avait fait du travail remarquable depuis son arrivée avec un doublé à la clef, a déjà affiché son soutien à Marc Overmars via des banderoles qui avaient encore une fois créé la polémique (lire ici).