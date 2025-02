Les débuts du talentueux Sternal n'auront pas suffi pour les jeunes d'Anderlecht, battus par Bruges

Le RSCA Futures, malgré un bon retour après la pause, s'est incliné contre le Club NXT. Enzo Sternal a fait ses grands débuts.

Le RSCA Futures recevait le Club NXT dans ses nouvelles pénates de Deinze ce samedi en fin d'après-midi. Les U23 anderlechtois pouvaient notamment compter sur Amando Lapage, qui n'évoluera donc pas avec le noyau A, et Amadou Diawara à nouveau titulaire.

À la pause, ce sont cependant les U23 brugeois qui menaient au score avec un but dès l'entame du match via Shandre Campbell, et un second avant la mi-temps signé Lenn De Smet. Le RSCA Futures reviendra bien dans le coup en seconde période.

Nathan De Cat fera en effet 1-2 à la 55e minute, avant l'égalisation de Kaïs Barry peu avant l'heure de jeu. On notera également l'entrée d'Enzo Sternal pour les Futures, une grande première : le jeune français a montré de très belles choses.

Le Club NXT repartira cependant avec les trois points : un penalty sera sifflé et transformé par Lynnt Audoor à la 78e minute. Les jeunes brugeois enchaînent une troisième victoire d'affilée et sont désormais 4e au classement.