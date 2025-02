🎥 Frappe imparable de Doumbia, ou petite boulette de Mignolet ? Le portier du Club s'explique sur la folle remontée des Anversois

Un seul coup de canon à la 86e minute semblait offrir à l'Antwerp un point inespéré contre le Club de Bruges. Mais dans les derniers instants, ce sont même les trois points que les Brugeois ont laissé filer aux Anversois.

Entre incrédulité et déception, c'est avec ces deux sentiments que le gardien de but du Club Bruges, Simon Mignolet, s'est adressé à la presse après la défaite 2-1 contre Anvers, avec deux buts marqués dans les derniers instants par le Great Old.

La recherche d'explications sur pourquoi le FCB n'a pas pu garder sa victoire ne prend pas longtemps pour le gardien. "Fatigue ? Manque de concentration ? Non, la raison est claire : l'efficacité. Tout ce que nous avions à faire était de marquer un deuxième but."

Car, poursuit-il, "Doumbia ne tirerait probablement même pas au but. Maintenant, il l'a fait à un moment où il n'y avait plus rien à perdre pour eux. Il a tout donné et a touché le ballon parfaitement. Mais il est incompréhensible que nous ne gagnions pas avec le jeu que nous avons produit."

Une frappe imparable ?

Malgré la frappe incroyablement puissante du milieu de terrain de l'Antwerp, certains se demandaient si Simon Mignolet ne pouvait pas la sortir. Il sourit. "Je comprends que vous dites ça. Le ballon vient de loin et beaucoup diront qu'il n'était pas imparable."

Mais, poursuit Mignolet, "il y avait tellement de vitesse, le ballon a fait 3 ou 4 courbes et a sauté 7 fois. Un tel tir est plus facile à arrêter de près car le ballon n'a pas la distance pour se déplacer ainsi. Là, il fallait essayer de mettre ma main contre la balle dans la dernière seconde mais la coordination n'est jamais tout à fait parfaite à ce moment-là", a-t-il analysé.