Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: Pupe - Özcan - Mitrovic - Moussa Fall

L'AS Monaco a besoin de renforts cet hiver. L'arrivée de Wout Faes pourrait bien ne pas être la seule dans le secteur défensif.

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Pupe - Özcan - Mitrovic - Moussa Fall

La RAAL pourrait-elle perdre l'un de ses atouts offensifs plus tôt que prévu ?

Pape Fall commence à prendre ses marques à la RAAL et compte désormais 5 buts en Jupiler Pro League. Une progression qui n'a pas échappé au FC Metz, qui le prête aux Loups.

La Gantoise laisse partir libre un excédentaire à plus de 100 matchs en Pro League

Stefan Mitrovic va quitter la Planet Group Arena. Ecarté du noyau A et même pas repris lors du stage hivernal, le défenseur central serbe va rejoindre le Partizan Belgrade.

Un départ se précise à Anderlecht : le joueur n'est déjà plus en Belgique

Titulaire dimanche face à Dender, Yasin Özcan n'est déjà plus en Belgique. Le Turc va signer au Besiktas et a été vu à l'aéroport d'Istanbul.

Un ancien capitaine de Pro League va faire son retour en D1A

Le dossier de transfert concernant Joedrick Pupe a pris une nouvelle tournure. Le défenseur reste en route vers la Belgique, mais ne se dirige plus vers KV Kortrijk.