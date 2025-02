L'ancien du Standard Mërgim Vojvoda va changer d'air en fin de mercato et retrouver d'autres anciens de Pro League

Depuis son départ du Standard en septembre 2020, Mërgim Vojvoda s'est imposé sous les couleurs du Torino, en Série A.

L'arrière latéral droit kosovar a disputé 137 rencontres avec le club italien, dont 125 en Série A, et s'est installé comme un titulaire à son poste en première division italienne.

Sauf que cette saison, l'ancien Rouche et joueur de Mouscron n'a toutefois pas un statut assuré. Il a pris part à 17 rencontres de Série A, pour 54% du temps de jeu total.

Alors que le mercato hivernal italien, comme en Belgique, s'apprête à toucher à sa fin, Mërgim Vojvoda va avoir la possibilité de retrouver une place de titulaire pour la seconde partie de saison, mais dans un autre club.

En effet, selon les dires du journaliste transalpin Fabrizio Romano, il va s'engager avec l'équipe de Como, entraînée par Cesc Fabregas, jusqu'en 2027. Il rejoindra notamment Jean Butez et Alieu Fadera.

🔵🤝🏻 Como have agreed deal to sign Mergim Vojvoda from Torino, permanent move.



Contract until June 2027. pic.twitter.com/k21oXW6S7i