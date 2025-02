Charleroi à la fête, un Rouche s'impose encore et deux très jeunes talents présents : découvrez notre 24e équipe de la semaine

Deux éléments de l'Antwerp malgré une rencontre compliquée dans le jeu, deux joueurs offensifs pour Charleroi et sa large victoire, puis une 24e équipe de la semaine assez variée. Découvrez-la ci-dessous !

Gardien de but

Deux portiers se sont particulièrement démarqués lors de cette 24e journée. Comme chaque semaine ou presque, Tobe Leysen a été intransigeant entre les cages de Louvain, face à Malines, mais notre choix s'est plutôt porté vers Senne Lammens. Homme du match, c'est aussi lui qui a causé le manque d'efficacité brugeois permettant à l'Antwerp de revenir de nulle part en fin de match. Sans lui, le missile de Doumbia n'aurait servi qu'à réduire un écart trop conséquent.

Défense

Sur le côté gauche de notre défense, nous optons pour Joris Kayembe, de Genk. Les Limbourgeois n'ont pas livré la prestation de leur saison face au Beerschot, mais le Congolais, bien précieux sur son couloir gauche, a délivré le leader avec le seul but du match.

En défense centrale, ce sont Ibe Hautekiet et Jean-Kevin Duverne qui ont été choisis. Le premier est devenu le véritable patron de la défense centrale du Standard et a annihilé un paquet d'occasions du Cercle, tandis que le second, tout juste arrivé de Nantes, disputait son premier match avec Courtrai, a marqué et a montré qu'il pourra faire du bien, en play-downs. La droite de la défense est occupée par Louis Patris, qui a multiplié les dangers et les centres face à l'Union. Un match très solide pour le passeur décisif sur l'égalisation de Bertaccini.

Milieu de terrain

On pourrait se laisser tenter d'écrire que, "rien que pour son missile", Mahamadou Doumbia (20 ans) devrait faire partie de cette équipe. Mais il y a plus que ça. Le jeune milieu de terrain a évidemment connu un match difficile face aux Brugeois, mais il est le symbole d'une insouciance dont le Great Old a bien besoin, tout en sachant mettre le pied nécessaire pour amener du poids dans le cœur du jeu. Et puis... quelle frappe !

Pour l'accompagner, nous avons choisi Atsuki Ito, buteur et auteur d'une bonne prestation dans le match très peu spectaculaire entre Gand et Anderlecht, ainsi que Charles Vanhoutte, toujours aussi important et précieux dans l'entrejeu de l'Union.

Attaque

Une équipe a inscrit cinq buts, ce week-end. Il est donc logique de voir ses joueurs offensifs cités ici. Parfait Guiagon, premièrement, auteur des deux passes décisives sur les deux premiers buts Carolos, avant les cartes rouges. Le flanc gauche des Zèbres aide son équipe à débloquer des situations et réalise une excellente saison.

C'est un revenant qui l'accompagne. Charleroi cherche un 9 performant depuis plusieurs années, et Nikola Stulic est bien décidé à saisir cette nouvelle chance qui s'offre à lui. Courageux, hargneux, ses moues et réactions après ses occasions ratées témoignent d'une grande envie de bien faire. Le Serbe n'est toujours pas l'attaquant le plus doué, mais il a inscrit un doublé contre Dender, portant son total à 6 buts depuis son retour dans le noyau, début novembre. Solide !

Enfin, le poste d'ailier droit n'a pas été le plus facile à remplir, cette semaine. C'est finalement Chemsdine Talbi qui a reçu notre vote. Bruges s'est effondré dans les dernières minutes au Bosuil et a oublié de faire le break, mais le jeune flanc droit de 19 ans a encore été déroutant. Olivier Deman, malgré la victoire, n'a pas dû passer une si bonne nuit, tandis qu'il a véritablement ridiculisé Zeno Van den Bosch sur l'ouverture du score. Un énorme talent.

Notre équipe de la 24e journée de Pro League

Lammens - Kayembe, Hautekiet, Duverne, Patris - Doumbia, Ito, Vanhoutte - Guiagon, Talbi, Stulic.