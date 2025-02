Huit matchs, quatre rebondissements dans le temps additionnel : pourquoi la Pro League est décidément la reine du suspense

Cette semaine, quatre matchs ont rendu leur verdict final après la 89e minute. Dans un championnat déjà serré, le suspense est au rendez-vous jusque dans les derniers instants.

Cette 24e journée de Pro League fut spectaculaire. Si peu de rencontres ont été très agréables à suivre pour le spectateur neutre, quatre matchs ont été disputés jusqu'au bout, rendant leur verdict final après la 85e minute.

Ce ne fut pas le cas vendredi entre Louvain et Malines, ni samedi entre Charleroi et Dender. Au Jan Breydelstadion, par contre, c'est sur la dernière occasion de la partie que la reprise de Jean Lazare Amani a trompé Delanghe (90+8e). Un point de sauvé pour le Standard après ceux perdus face à Louvain et Charleroi, dans le même contexte.

Mais c'est surtout dimanche que les rebondissements étaient au rendez-vous. Sur quatre rencontres, seule celle opposant La Gantoise et Anderlecht n'a pas rendu son verdict dans les derniers instants.

Quatre matchs dimanche, trois verdicts tombés après la 89e !

Ce fut par contre le cas, en début de journée, au Bosuil. Mené au score et totalement submergé par le Club de Bruges, l'Antwerp a réagi via une frappe supersonique de Mahamadou Doumbia (86e), avant de décrocher la victoire grâce à Tjarron Cherry (90e).

Plus tard dans la journée, c'est sur un penalty inscrit par Franjo Ivanovic à la 90+6e minute que l'Union s'en est sortie avec les trois points face à Saint-Trond. Deux minutes avant, l'attaquant croate avait déjà manqué une occasion cinq étoiles, depuis le petit rectangle.

Enfin, lors du dernier match de cette 24e journée, il a également fallu attendre le money-time pour connaître le dénouement. Courtrai a mené face à Westerlo, mais ce sont bien les Campinois qui se sont imposés, grâce au but de Matija Frigan à la 89e. Huit matchs, quatre décidés dans les derniers instants : il y a du suspense, en Pro League !