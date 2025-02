Il ne vient pas pour qu'Epolo joue à sa place : qui est le nouveau gardien du Standard, Gavin Bazunu ?

Le Standard a un nouveau gardien de but et sur papier, c'est une sacrée recrue. Mais que vient donc faire Gavin Bazunu pour 6 mois à Sclessin ?

S'il y en a bien un auquel on souhaite beaucoup de courage pour surmonter une énième déception dans sa jeune carrière, c'est Mathieu Epolo. Après la lune de miel des débuts, et une série impressionnante de clean-sheets auxquelles le jeune produit de l'académie liégeoise a bien contribué, Epolo a vu son statut dégringoler à la suite de nombreuses erreurs.

Le retour d'Arnaud Bodart a été un premier coup dur ; récemment, après le départ de ce dernier, une blessure a ramené Laurent Henkinet entre les perches, et le n°2 a convaincu qu'il pouvait être une très sérieuse option si Epolo rechutait... physiquement ou dans ses prestations.

Gavin Bazunu ne vient pas pour être n°2

Et maintenant que Henkinet s'est blessé, le Standard a donc décidé d'attirer... Gavin Bazunu (22 ans), plutôt par exemple que Lucas Pirard que l'on citait également. Problème : au contraire de Pirard qui se serait contenté d'un rôle de doublure s'il revenait dans son club formateur, l'Irlandais vient pour jouer.

Formé à Manchester City, Bazunu a en effet un CV dont peu de gardiens de but en Belgique peuvent se targuer. Une valeur marchande de 14 millions d'euros (ce qui en fait de loin le plus cher du noyau liégeois, et le place immédiatement dans le top 5 du championnat), plus de 30 matchs de Premier League, 22 caps avec l'Irlande : sur papier, Gavin Bazunu n'a rien à faire au Standard, et ce n'est pas manquer de respect aux Rouches de le dire.

Mais alors, comment un tel portier peut-il se retrouver à Sclessin ? L'histoire est classique : l'international irlandais (d'origine nigériane, mais né à Dublin et ayant évolué pour l'Eire dès la catégorie U17) s'est occasionné, l'année passée, une grave blessure - une rupture du tendon d'achille. Le genre de coup d'arrêt qui peut s'avérer dramatique pour un gardien de but.

Cette saison, Bazunu est donc d'abord revenu au sein de l'équipe réserve de Southampton, et y a enchaîné trois matchs complets (pour deux clean-sheets). Les signaux sont au vert, mais la Premier League est un autre monde, et il paraît donc logique que les Saints ne précipitent pas leur portier pour son retour. Mais Epolo ne doit pas se faire d'illusions : Gavin Bazunu vient pour jouer, et il est prêt...