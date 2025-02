Une partie des Storm Ultras assigne le Sporting Charleroi en justice !

Cette affaire de match interrompu entre le Sporting Charleroi et l'Union Saint-Gilloise n'a pas fini de faire parler. Voilà qu'une trentaine de Storm Ultras assigne le club carolo en justice.

La rencontre du début du mois de janvier entre le Sporting Charleroi et l'Union Saint-Gilloise n'a pas fini de faire parler d'elle.

Pour rappel, celle-ci avait été interrompue alors que les Zèbres menaient 1-0, car la tribune située derrière le but, la T4, a utilisé des fumigènes et des feux d'artifice juste après le retour des vestiaires pour célébrer l'anniversaire des ultras du SC Preuben Münster, club de D2 allemande lié aux Storm Ultras depuis 2004.

Dès le coup de sifflet final, les joueurs carolos, en compagnie de Mehdi Bayat, avaient grandement décrié ce geste, estimant que celui-ci les avait sorti du match. Depuis, le torchon brûle entre le club et ses supporters... encore plus que par le passé. 63 interdictions de stade ont été décrétées parmi les groupes des Storm Ultras et des Block 22.

Le Sporting Charleroi assigné en justice par une trentaine de Storm Ultras

En réaction, une trentaine de Storm Ultras ont assigné le Sporting Charleroi en justice afin de faire changer cette décision, comme l'ont révélé nos confrères de SudInfo. Une première audience était prévue ce mardi matin.

Celle-ci a toutefois été reportée au 25 février. Un coup dur pour les supporters de Charleroi privés de stade qui espéraient retrouver les tribunes dès dimanche et le déplacement au Beerschot et qui devront donc attendre jusqu'à cette date. Ces derniers n'ont toutefois très visiblement pas l'intention de baisser les bras.