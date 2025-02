Axel Witsel se dirige-t-il vers la fin de sa carrière ? Le point sur la situation du Liégeois

Witsel semble n'avoir jamais été aussi proche d'une fin de carrière. Faisons le point sur sa situation.

La situation d'Axel Witsel avec l'Atlético Madrid continue à devenir de plus en plus instable. Titulaire indiscutable la saison dernière, le Diable Rouge ne l'est plus cette année. Et on ne peut pas vraiment donner tort à Diego Simeone quand on voit les résultats du club.

Ce dimanche encore, l'Atlético Madrid s'en est bien sorti face à Getafe en Coupe du Roi. Les Colchoneros sont passés en demi-finale de la compétition assez facilement.



Comment expliquer le manque de confiance du coach ? C'est simple, le Diable Rouge est remplacé par Giménez, Lenglet ou encore Le Normand et est également victime du changement de système du club espagnol.

Au vu de son temps de jeu irrégulier, le Liégeois n'aura probablement pas de proposition de prolongation de la part du club espagnol. Il est actuellement sous contrat jusqu'au 30 juin 2025.

La fin de cette saison pourrait donc sonner la fin de la carrière du Standardman. Sauf si l'envie de rejouer dans son club de cœur venait à le rappeler. Serait-il toujours attiré par un autre transfert à l'étranger à l'âge de 36 ans ? Ce n'est pas certain.