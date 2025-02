Anderlecht mène un mercato à l'opposé de celui du Standard : les explications d'Olivier Renard

Olivier Renard sort satisfait de son premier mercato anderlechtois. Les départs ont permis de financer les arrivées de renforts attendus.

Pour son premier mercato comme directeur sportif d'Anderlecht, Olivier Renard a évidemment dû composer avec un noyau sculpté par son prédécesseur : "Je suis arrivé dans un club où il n'y avait que deux défenseurs disponibles dont un, Zanka, qu'un club de MLS pouvait prendre gratuitement sans rien demander" rappelle-t-il à La Dernière Heure.

Anders Dreyer est également parti vers la MLS pour 5,5 millions, hors bonus : "Je ne devais pas vendre mais son départ nous a permis de faire plus que ce qu'on devait. J'aurais voulu le vendre plus cher mais vu son salaire et les promesses faites par l'ancienne direction, il valait mieux accepter l'offre pour renforcer à d'autres positions. Seul San Diego nous a remis une proposition pour lui. Et j'ai dû négocier pour obtenir une somme qui nous semblait correcte".

Le départ de Francis Amuzu (qui aurait été libre dans six mois) apparaît presque moins surprenant : "C'est davantage une question contractuelle. Avec son départ, on économise cinq mois d'un gros salaire et on récupère une indemnité correcte au vu des circonstances".

Un mercato de transition ?

Encore en lutte sur les trois fronts, Anderlecht devait tout de même dégraisser : "Cela offre également de la place à des jeunes comme Tristan Degreef. Si tu ne le fais pas, ferme ton académie. Je suis également heureux d'avoir trouvé un deal avec Amadou Diawara. Il s'entraînait avec les U8 quand je suis arrivé (rires). Son départ fait lui aussi baisser la masse salariale".

Les indemnités de départ et les salaires économisés ont permis de lever des fonds pour financer des arrivées : "Tous ces éléments font que toutes nos recrues, à l'exception d'Adryleson pour qui nous avons une option d'achat, ont été achetées et pas louées". Sans compter le transfert d'Elyess Dao, pour qui le montant de l'opération n'a pas été divulgué, Anderlecht a ainsi déboursé sept millions durant ce mercato.