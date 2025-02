L'un des héros des derniers Playoffs condamné à rester encore un bon moment dans l'ombre : combien de temps la situation peut-elle durer ?

Nordin Jackers a une fois de plus prouvé sa valeur pour le Club de Bruges. Le gardien de 27 ans a brillé en demi-finale de la Coupe Croky contre Genk et a largement contribué à la qualification pour la finale de la Coupe en effectuant plusieurs arrêts cruciaux.

Qui sera titulaire lors de la finale de Coupe de Belgique dans les cages du Club de Bruges ? Nordin Jackers a jusqu'ici réalisé toute la campagne, avec encore une brillante prestation hier soir. La préférence reviendra-t-elle tout de même à Simon Mignolet ? Jackers devra en tout cas se contenter d'un rôle de remplaçant jusque-là. Cette saison, il n'est intervenu qu'en coupe, alors qu'il avait disputé 14 matchs lors de l'exercice précédent suite aux pépins physiques de son concurrent.

Lors des Playoffs, il avait été l'un des grands artisans de la folle remontée brugeoise. L'équipe s'est remise à tourner sous Nicky Hayen mais doit aussi son titre inespéré aux arrêts salvateurs de son deuxième gardien.

Contre Genk, Jackers était de nouveau sous les feux des projecteurs. Dans un final haletant, il a dû intervenir plusieurs fois : il a sauvé un tir de Tolu, a repoussé une tentative de Bonsu Baah et a également empêché Steuckers de profiter du rebond pour ce qui aurait été un but tout fait.

Après la rencontre, il est toutefois resté humble : "C'est un cliché, mais je suis là pour aider l'équipe. Il n'est pas convenu que je joue forcément tout en coupe, mais je suis heureux d'avoir ces matchs pour me montrer. La finale ensuite ? J'espère".

Un problème de luxe

Nicky Hayen a vivement loué son gardien, mais n'a pas encore pris de décision pour la finale. " Nous verrons. Tout dépendra du niveau auquel les gardiens se situeront à ce moment-là. C'est bien de voir que Nordin a confirmé ce pourquoi je l'ai choisi. Nous voulons être une équipe qui peut compter sur tout le monde".

Avec un contrat jusqu'en 2027, Jackers devra encore se montrer patient si la situation reste inchangée. Mais la question demeure de savoir combien de temps il acceptera son rôle de second gardien. À 27 ans, il rentre dans les plus belles années de sa carrière, tandis que Mignolet, âgé de 36 ans, est toujours une valeur sûre. L'ancien Diable Rouge dispose encore d'un an et demi de contrat en Venise du nord.

Avec ses performances en Coupe, Jackers prouve qu'il est prêt pour davantage. Ou est-il satisfait de voir ses trophées s'accumuler et de disposer d'un contrat qu'il ne trouvera probablement nulle part ailleurs ? Le Club paie bien pour avoir deux bons gardiens.

Avec la perte de Senne Lammens, le Club a également vu s'éloigner un potentiel gardien d'avenir. La situation n'est donc pas aussi simple qu'elle n'y paraît, car tant que Mignolet est là, il jouera. Avant l'arrivée d'un nouveau portier pour le remplacer une fois son départ acté. Reste à voir s'il sera amené dans l'optique de devenir numéro un. La situation de Colin Coosemans, ancien de la maison brugeoise, pourrait-elle faire réfléchir les dirigeants ?