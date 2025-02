Une autre décision qui a frustré les Mauves et qui est toujours dans les têtes : "Ça a un impact énorme sur ce match retour", assure David Hubert

Le Sporting d'Anderlecht devra défendre un avantage d'un but, ce jeudi soir au Bosuil. Les Anversois se présenteront bel et bien avec Vincent Janssen dans leurs rangs, malgré sa non-exclusion du match aller.

Ce jeudi soir, le Sporting d'Anderlecht devra assurer sa place face au Club de Bruges, en finale de la Coupe de Belgique. Pour cela, il faudra défendre un avantage d'un but au Bosuil.

Vincent Janssen sera bel et bien de la partie pour l'Antwerp. Et si l'attaquant parvient à emmener son équipe vers la victoire, ça serait particulièrement amer pour les Mauves. Au Lotto Park, le Néerlandais, averti une première fois après quatre minutes, a échappé à un deuxième carton jaune avant même la mi-temps lorsqu'il a stoppé une contre-attaque en touchant le ballon de la main.

La non-exclusion de Vincent Janssen est toujours dans les têtes à Anderlecht

Une action qui a provoqué un tollé à Anderlecht car l'arbitre Nathan Verboomen a laissé passer cette faute et n'a pas exclu Vincent Janssen. A 11 contre 10, l'avance aurait certainement été plus grande, affirmait-on dans les travées du Lotto Park après cette partie.

Et Janssen aurait été suspendu pour le match retour. Après l'incident avec N'Diaye à La Gantoise, David Hubert se sent une fois de plus sérieusement lésé par l'arbitrage, mais il n'a pas voulu trop s'épancher à ce sujet, lors de sa conférence de presse d'avant-match.

"Cela a bien sûr un impact énorme sur ce match et cette double confrontation", a déclaré l'entraîneur d'Anderlecht. "Si une deuxième carte claire n'est pas donnée, cela change toute la deuxième mi-temps de ce match. Ce sont des détails qui déterminent le jeu, mais nous devons apprendre à vivre avec et nous les acceptons."