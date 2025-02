Presque tout a changé à Anderlecht depuis la dernière finale de Coupe - mais Yari Verschaeren peut enfin gagner un titre

Trois ans plus tard, revoilà le Sporting d'Anderlecht en finale de la Coupe de Belgique. Il n'y aura plus qu'un seul joueur de la finale de 2022 sur le terrain.

La dernière finale de Coupe de Belgique du Sporting d'Anderlecht datait de 2022. Vincent Kompany passait tout près d'un premier trophée dans sa carrière d'entraîneur, et les Mauve & Blanc tout près d'un premier trophée depuis 2017, mais s'inclinaient finalement aux tirs au but (0-0, 4-3 aptb) face à La Gantoise.

Une cruelle déception pour Kompany, pour le RSCA, mais aussi pour un "ket" de Neerpede qui est toujours bel et bien là mais n'a toujours pas remporté le moindre trophée avec son club de coeur : Yari Verschaeren.

Anderlecht a bien changé

On ne sait pas ce qui aurait paru le plus improbable quand ce dernier faisait ses débuts en 2018 : que sept ans plus tard, il serait toujours là... ou qu'entre temps, Anderlecht n'aurait pas remporté un seul titre, coupe ou championnat. Et pourtant, 2022 reste la seule fois où "The Kid" aura frôlé un trophée du doigt - si on excepte la saison passée et cette réception de Bruges qui ressemblait fort à un match pour le titre.

Autour de lui à l'époque ? Dans le onze, aucun enfant du club : Zirkzee et Kouamé devant, Cullen et Olsson au milieu, une défense Gomez-Hoedt-Magallan-Murillo, Van Crombrugge entre les perches. Monté au jeu, son compère Francis Amuzu... qui vient de partir cet hiver, lui aussi avec un palmarès vierge.

Pour être tout à fait complet, deux Mauves présents à l'époque sur le banc sont toujours sous contrat au RSCA, mais les chances de les voir jouer une minute en mai prochain au Heysel sont faibles : il s'agit de Marco Kana, désormais en Futures, et Majeed Ashimeru dont la date de retour reste nébuleuse (il est tout de même déjà absent depuis trois mois alors qu'on parlait de quelques semaines !).

Un point positif : les jeunes du cru

Trois noms, donc, voire deux et demi puisque Kana a virtuellement disparu de la circulation. Un signe fort de l'instabilité qui a régné à Anderlecht ces dernières années. Entre temps, les directeurs sportifs (sous diverses appellations), les entraîneurs et tout un tas d'autres fonctions - jusqu'au responsable de Neerpede - ont connu du changement.

Le gros point positif à noter : le 1er ou le 14 mai prochain (la date est encore à fixer), David Hubert pourrait aligner un onze bien plus made in Neerpede. Verschaeren, bien sûr, mais aussi Stroeykens, Leoni, Sardella, voire Maamar, Goto et en un sens Dendoncker : tous postuleront à un rôle dans cette finale. Et si, brassard au bras, Yari Verschaeren brandit la Coupe (même si on souhaite bien sûr à Vertonghen de se rétablir pour en être), l'histoire sera belle. Juste avant d'enfin quitter le nid ?