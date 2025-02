Rudi Garcia a dû se demander s'il pouvait naturaliser Gyrano Kerk d'ici au mois de mars

Rudi Garcia a assisté aux deux demi-finales retour de Coupe de Belgique cette semaine. Il n'a probablement pas marqué dix noms dans son carnet.

Dès sa prise de fonctions, Rudi Garcia a été très clair : il accordera une grande importance à la Jupiler Pro League et aux joueurs évoluant dans les meilleurs clubs belges. Il n'est pas le premier à le promettre : après tout, Domenico Tedesco a repris des garçons comme Arthur Vermeeren, Mandela Keita et Olivier Deman avant leur départ à l'étranger.

Mais ces derniers jours, le nouveau sélectionneur des Diables a joint l'acte aux paroles, et s'est donc rendu dans les stades de Pro League... et de Croky Cup : Garcia était à la Cegeka Arena mercredi et au Bosuil ce jeudi.

A-t-il aimé ce qu'il a vu ? À Genk-Bruges, il n'a certainement pas appris grand chose : on parle du leader du championnat face au meilleur club de Belgique à l'heure actuelle. Vanaken, Mechele, Heynen, Seys, De Cuyper : depuis sa nomination, Rudi Garcia a déjà notés leurs noms, c'est certain.

Garcia a discuté avec le père Karetsas

Il aura probablement demandé à sa fédération si le cas Zakaria El Ouahdi a été définitivement abandonné ou s'il peut toujours lui passer un coup de fil. Et il aura également discuté, en tribune, avec le père de Konstantinos Karetsas : bon signe ? Le gamin a en tout cas calmé le jeu récemment.

Mais hier au Bosuil, c'est une autre histoire. Le RSC Anderlecht a bien quelques Diables potentiels, mais ce n'est pas le match correct de Thorgan Hazard et le but de Leander Dendoncker à sa montée au jeu qui auront convaincu Garcia au vu des dernières semaines difficiles des deux vétérans (47 caps pour Hazard, 32 pour Dendoncker !).

Yari Verschaeren, par contre, évolue peut-être à son meilleur niveau depuis longtemps. On retrouve le joueur qui a tant manqué à Anderlecht en fin de saison 2022-2023, alors qu'il marchait sur l'eau avant de se rompre les ligaments croisés en mars 2023. Son but spectaculaire n'est qu'une récompense : dans le jeu, Verschaeren est insaisissable, inspiré, paraît avoir retrouvé son flair et ses sensations. Suffisant pour les Diables ? Réponse en mars.

Kerk est Surinamien, malheureusement...

Et à l'Antwerp ? Senne Lammens est l'un des meilleurs gardiens de Pro League mais a été moins bon que Coosemans, décisif, ce jeudi. Zeno Van den Bosch, après avoir été baladé par Talbi contre Bruges, s'est ressaisi mais on ignore quelle hiérarchie Garcia établira en défense centrale.

Rudi Garcia, par contre, aura peut-être été vérifier sur Wikipédia ou Transfermarkt où était né Gyrano Kerk. L'attaquant anversois a disputé un match époustouflant. "Ils vont mal dormir la nuit prochaine", crânait Kerk, impatient de retrouver ses victimes du soir dès ce dimanche. Pas la peine de le suivre de près, Mr Garcia : depuis 2024, Gyrano Kerk est international surinamais...