Un analyste furieux sur l'arbitre d'Antwerp-Anderlecht : "Que n'a-t-il pas influencé dans ce match ?"

L'Antwerp peut être déçu après le match nul contre Anderlecht en Croky Cup. The Great Old était maître sur son terrain mais n'a pas su finir le travail.

Anderlecht jouera la finale de la Coupe de Belgique contre le Club de Bruges en mai. Et l'Antwerp reste avec un goût amer en bouche. Le coach et les joueurs trouvaient qu'une seule équipe méritait de passer au tour suivant, et c'est le Great Old.

L'entraineur Jonas De Roeck trouve même que le ticket pour la finale a été volé. Il affirme la part de responsabilité de l'arbitre dans ce match. Côté anversois, on est très mécontent de la carte rouge de Denis Odoi (2 cartes jaunes) et du but de Verschaeren, qui semble toucher le ballon de la main avant de tirer.

L’arbitre a eu un rôle de premier plan, c'est également l'avis de l'analyse et ancien anversois Patrick Goots. "Il pensait peut-être qu'il s'appelait Jasper de Grote (le grand, nda) à la place de Jasper Vergoote", a-t-il déclaré au micro de la Gazet van Antwerpen.

"L'arbitre n'a pas du tout assumé cette demi-finale, dans un bouillonnant Bosuil, où il y avait tellement d'enjeu. Que n'a t-il pas influencé dans cette rencontre ?"

"C'était tellement grave que je m'en suis réveillé la nuit. Néanmoins : cette élimination n’est pas uniquement due à l’arbitre", conclut cependant Goots.