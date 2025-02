"J'apprécie la Bundesliga et la Ligue 1. Mais plus tard, le top, ce serait la Premier League" : Ilay Camara dévoile ses ambitions

Ilay Camara aborde plusieurs sujets, dont son avenir avec le Standard. Il semble difficile de savoir s'il restera en bord de Meuse la saison prochaine.

Ilay Camara réalise une superbe saison avec le Standard de Liège. Tout semble aller pour le mieux pour le jeune joueur de 22 ans, qui rêve en grand.

Mais toujours aucun but en Pro League pour lui, alors qu'il a déjà délivré six passes décisives (TCC) : "Je le cherche, ce premier but", confie-t-il au micro de L'Avenir. "J'y pense. Je frappe plus souvent parce que je me retrouve plus régulièrement dans des positions qui me le permettent. Ça va venir."

L’ascension du latéral est impressionnante. De quoi l’étonner lui-même ? "Non, parce que je travaille dur pour ça. Je connais parfaitement mes missions sur le terrain, défensives et offensives. Je n’ai plus besoin de réfléchir quand je joue, tout semble couler de source. Après, c’est vrai qu’enchaîner les matchs, être aussi important pour l’équipe et avoir été appelé avec la Belgique U21, ça fait beaucoup en peu de temps. Je savoure", souligne Camara.

On doit pouvoir atteindre les Champions Playoffs

Peut-on déjà parler de saison réussie pour les Rouches ? "Selon moi, non. On doit pouvoir atteindre les Champions Playoffs et, idéalement, décrocher un ticket européen pour la saison prochaine."

Le joueur a également évoqué un potentiel départ : "Je ne pense pas à l’option d’achat, ce sera au Standard de décider. J’apprécie la Bundesliga et la Ligue 1. Mais plus tard, le top, ce serait la Premier League : un jeu intense avec beaucoup de courses et de transitions, des joueurs explosifs… C’est un objectif plus qu’un rêve."