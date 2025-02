Comment expliquer ce partage au Beerschot après la démonstration du weekend dernier ? Les premiers mots de Rik De Mil

Charleroi ne s'est pas montré très inspiré au Beerschot (1-1). Rik De Mil regrettait la prestation de ses hommes.

Samedi dernier, Charleroi avait vécu ce genre de rencontres où tout vous réussit contre Dender, avec deux buts rapides et deux exclusions dans le camp adverse avant même la mi-temps. Ce soir, c'était par contre beaucoup plus poussif face au Beerschot. Nikola Stulic a fini par égaliser, mais la relance coupable de Mohamed Koné à la demi-heure pèse tout de même lourd dans la balance.

Avant la bévue du portier des Zèbres, l'équipe s'était déjà montrée hésitante : "On ne commence pas bien, le Beerschot était meilleur au ballon, sans non plus beaucoup créer" analyse Rik De Mil au micro de DAZN.

Une belle opportunité de gâchée au classement

Sans le citer nommément, l'entraîneur carolo regrette l'erreur de son gardien : "Ce but, on le leur donne. Ca peut arriver de connaître des moments plus délicats dans un match, mais il faut rester solides et garder le zéro".

Charleroi a réagi mais s'est aussi montré brouillon dans l'autre rectangle : "Même sans bien jouer, on se crée des occasions, on doit marquer au moins un but en première période. On a changé des choses au repos et vrai pour revoir le vrai visage de Charleroi, qui est une équipe dominante. On ne gagne pas mais il faut se rappeler que beaucoup d'équipes ont connu des difficultés en venant jouer ici".

Incapable de l'emporter sur le terrain de la lanterne rouge encore chamboulée par le départ de son capitaine, Charleroi fait du surplace. Le Sporting pouvait revenir à hauteur du Standard suite à la défaite des Rouches mais reste deux points derrière, à quatre unités du top 6.