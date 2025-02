🎥 Un véritable coup de maître pour rebooster son équipe avant de jouer le Standard : "Je n'ai que rarement vu ça en Belgique"

Genk a retrouv√© le go√Ľt de la victoire ce weekend. L'entra√ģneur Thorsten Fink continue d'impressionner semaine apr√®s semaine par sa gestion du groupe.

Il y a quelques jours, Genk était complètement groggy par l'élimination en Coupe contre le Club de Bruges. Tant à l'aller qu'au retour, les joueurs y ont cru et ont eu l'occasion de passer devant, ce qui les a encore un peu plus abasourdis. Thorsten Fink a remobilisé tout le monde dès la fin du match avec un discours poignant dans lequel il a rappelé que tout le club devait rester soudé pour aller chercher le titre. Ce weekend, l'équipe a retrouvé le chemin du succès contre le Cercle de Bruges (2-1).

‚öĒÔłŹ l Qui n’a pas envie de partir à la guerre avec Thorsten Fink après ce discours ?! (Insta Sportza) pic.twitter.com/1tknY9WbXX — Ma Pro League (@MaProLeague) February 6, 2025

Thomas Chatelle s'est montré impressionné. "Le match contre le Cercle a en fait commencé dès mercredi soir. Avec Thorsten Fink s'adressant au public après la demi-finale. Sur le plan psychologique, j'ai trouvé que c'était un coup de maître", a-t-il déclaré dans Het Belang van Limburg.

Genk assume ses ambitions

"En Belgique, je n'ai que rarement vu ça. Un entraîneur s'adressant à la fois aux supporters et à ses joueurs. Son message était clair. Ils avaient tout donné, mais le vrai travail commence maintenant. Fink veut devenir champion avec cette équipe. Il est louable qu'il ne tourne pas autour du pot. Surtout à Genk, où ils n'ont pas l'habitude d'exprimer si ouvertement leurs ambitions", a-t-il ajouté.

Les Limbourgeois veulent utiliser cette rage pour donner encore un peu plus d'eux-mêmes en championnat et ainsi laisser le Club de Bruges à distance dans la course au titre (l'écart est actuellement de six points). Le Standard, prochain adversaire du Racing, est prévenu.

L'équipe reste sur cinq victoires de rang en championnat. Mais elle cherche encore à performer à l'extérieur de la même manière qu'à domicile (Genk a tout gagné à la CEGEKA Arena cette saison, sauf la première journée contre...le Standard).