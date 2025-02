Anderlecht en force, Vanzeir fête son retour : notre équipe-type de la 25e journée de Pro League !

La course au top 6 se resserre et quelques équipes ont frappé fort, notamment Anderlecht, en vue des Playoffs. En bas de classement aussi, les choses se précisent et des joueurs sont mis à l'honneur dans notre équipe-type de la 25e journée.

Gardien de but

Même s'il a encaissé trois buts, Davy Roef a été bon avec La Gantoise, tandis que Colin Coosemans a sorti quelques arrêts avec Anderlecht. Mais le gardien du week-end est Michael Verrips, qui a sorti quelques belles parades pour aider Dender à prendre 3 points cruciaux contre STVV.

Défenseurs

Bruges n'a pas disputé son meilleur match contre OHL mais a fait le job. Maxim De Cuyper a offert l'assist à Nilsson sur le seul but du match et, de manière générale, a été très bon sur son flanc gauche. Titulaire à droite, Ken Nkuba en a quant à lui profité pour donner son premier assist de la saison avec Genk.

Dans l'axe, Lucas Hey a disputé un très bon match pour sa première dans le onze à domicile : le garçon a du football dans les pieds. Matte Smets a lui aussi été très costaud avec le KRC Genk, comme souvent cette saison.

Milieux de terrain

L'Union Saint-Gilloise enchaîne et ne s'arrête plus de gagner : si Charles Vanhoutte a marqué, le MVP au milieu de terrain reste Noah Sadiki, intraitable dans l'entrejeu unioniste. Avec deux passes décisives, on ne peut pas ne pas citer la prestation de Rob Schoofs avec Malines lors du spectaculaire 3-3 contre La Gantoise.

Enfin, s'il n'a pas été décisif dans les chiffres, le match de Yari Verschaeren au milieu contre l'Antwerp a été très impressionnant. Le n°10 d'Anderlecht retrouve son meilleur niveau dans un rôle hybride qui lui va très bien.

Attaquants

Trois n°9 potentiels dans notre onze de la semaine, mais deux d'entre eux évoluent souvent sur les ailes, on ne triche donc pas vraiment. Difficile de ne pas parler du match de Benito Raman, auteur d'un doublé face à son ancienne équipe.

Sur l'autre flanc : Dante Vanzeir, très en forme depuis son retour en Belgique et qui a inscrit son premier but. Le premier d'une longue série s'il continue à évoluer à ce niveau. Devant, pas de suspens vu son match : Kasper Dolberg a rejoint Tolu en tête du classement des buteurs, et l'a fait avec la manière, inscrivant le but du week-end pour sceller son doublé et la victoire d'Anderlecht.

Le onze :

Verrips / De Cuyper - Hey - Smets - Nkuba / Schoofs - Verschaeren - Sadiki / Raman - Dolberg - Vanzeir