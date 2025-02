"L'excuse de manquer de joueurs ne tient plus la route pour Leko" : le coach de Genk avertit son homologue liégeois

Standard - Genk, c'est ce vendredi soir ! Le coach limbourgeois Thorsten Fink se méfie avant d'affronter les Liégeois.

Un match entre le Standard et le KRC Genk, c’est toujours une belle affiche. D’un côté, les Rouches, déterminés à atteindre le top 6, et de l’autre, les Genkois, leaders du championnat, qui cherchent à boucler la saison régulière en beauté.

"Ivan Leko a déjà fait un excellent travail à Liège", déclare l’entraîneur Thorsten Fink au micro du Het Belang van Limburg. "Il a maintenant un noyau solide."

"La valeur marchande de son équipe dépasse les 66 millions. Cela les place 6èmes en Belgique, devant l'Antwerp. L'excuse de manquer de joueurs ne tient plus la route pour Leko. Cela se reflète dans leur forme actuelle", ajoute le coach.

Genk, qui évolue sur une belle dynamique, sait allier jeu offensif et contre-attaques, comme l’ont montré leurs derniers succès, notamment contre le Cercle de Bruges. Mais, Fink estime qu’il reste des axes d’amélioration.

"Il faut qu’on améliore la qualité de notre jeu avec le ballon. Cela nous permettra d’exploiter plus facilement les espaces entre les lignes et derrière leur défense. Les centres vers Tolu doivent aussi être plus précis", conclut-il.